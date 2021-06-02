Орловские спасатели утроили для детей флешмоб «Мои безопасные каникулы»

Акция МЧС «Мои безопасные каникулы» в Орле Фото: Наталья Меркулова

Во вторник, 1 июня, в Международный день защиты детей в Орле прошла акция «Мои безопасные каникулы». Организовали тематический праздник с эстафетой и флешмобом сотрудники регионального МЧС.

Акция МЧС «Мои безопасные каникулы» в Орле Фото: Наталья Меркулова

В гостях у 1-ой пожарно-спасательной части оказались дети не только из Орла, но и дружины юных пожарных «Горячие сердца» и «Феникс» из Ливенского и Сосковского районов. Ребят ждали подарки за участие в творческом конкурсе «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности», а затем большая развлекательная и познавательная программа.

Акция МЧС «Мои безопасные каникулы» в Орле Фото: Наталья Меркулова

Старт акции дал танцевальный флешмоб-зарядка под зажигательную музыку. Продолжился он показательным выступлением спасателя-кинолога Елены Лазуткиной и ее бельгийской овчарки Габи. Вместе они продемонстрировали не только мастерство выполнения команд, но и поиска муляжа взрывного устройства в машине.

Акция МЧС «Мои безопасные каникулы» в Орле Фото: Наталья Меркулова

Не обошлось и без традиционной фотосессии с пожарными машинами. Каждый желающий мог посидеть за рулем, примерить на себя обмундирование спасателей, познакомиться со спецоборудованием.

Акция МЧС «Мои безопасные каникулы» в Орле Фото: Наталья Меркулова

На тематических площадках детей и их родителей ждали мастер-классы по оказанию первой помощи и ликбез по действиям в экстремальных ситуациях.

Акция МЧС «Мои безопасные каникулы» в Орле Фото: Наталья Меркулова

- Летние каникулы – самое чудесное для детей время в году. Но, наслаждаясь беззаботным временем, у детей притупляется чувство опасности. Поэтому наша задача напомнить ребятам о правилах безопасности дома, на прогулке, во время отдыха на природе и водоемах. Важно, чтобы они понимали, как действовать в экстремальных ситуациях и как в них не попасть, - рассказала «КП» Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Акция МЧС «Мои безопасные каникулы» в Орле Фото: Наталья Меркулова

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