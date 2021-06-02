В Орле может появиться студенческий кампус более чем на 8 тысяч человек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 1 июня, губернатор Орловской области Андрей Клычков презентовал во время командировки в Санкт-Петербург проект многопрофильного студенческого кампуса на Наугорском шоссе в Орле.

Глава региона пояснил, что идея создания кампуса появилась еще три года назад. В настоящее время уже выбран земельный участок и продуман план развития инфраструктуры.

- Наш проект предполагает строительство студенческого кампуса с высокотехнологичным пространством для обучения, вместимостью общежитий на 8 074 человека, общей площадью 161 480 кв. м, а также 150 000 кв.м. сопутствующей инфраструктуры для комфортного проживания и отдыха учащихся, - сообщил Андрей Клычков.

По задумке авторов проекта, кампус должен установить взаимодействии всех орловских ВУЗов, а также СПО и школ. Кроме того, в ходе его реализация планируется создание до двух тысяч новых рабочих мест преподавательского и технического персонала.

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