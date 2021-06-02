В Орловской области вакцинацию от коронавируса прошли более 63,5 тысяч человек (по данным на 1 июня 2021) Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. По данным на 1 июня 2021 года, завершили вакцинацию 63 516 человек. В регионе используют сразу три вакцины - «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Накануне ситуацию с вакцинацией обсудили на заседании регионального оперштаба. Как пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области, нет дефицита вакцины. Орловцы могут воспользоваться любой из трех предложенных вакцин.

- Всего в регион поступило 97 999 доз вакцины, в том числе 91 579 доз Комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник»), 4868 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 1560 доз новой вакцины «КовиВак», -сообщает пресс-служба регионального Правительства.

В настоящее время свободно 13 611 ячеек для самозаписи на вакцинацию.

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