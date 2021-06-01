В Орле подвели итоги голосования по благоустройству на 2022 год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле подвели итоги голосования по благоустройству общественных территорий в 2022 году. По традиции определено два победителя. Ими стали площадь Маршала Жукова (4 515 голосов) и КДЦ «Металлург» (4 049 голосов).

Всего в голосовании принимали участие девять общественных территорий, среди них: Городской парк (3 972 голосов), парк «Ботаника» (3 088 голосов), набережная Оки (1686 голосов), территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами по улице Картукова (1332 голоса), Семинарский парк (1 220, голосов) Разградский сквер (1 025) и сквер у библиотеки им. Бунина (701 голос).

- Принять участие в формировании будущего облика города успели 21 488 жителей Орла. Площадь Маршала Жукова и территория у КДЦ «Металлург» будут благоустроены в первоочередном порядке, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, губернатор Андрей Клычков не исключает, что площадь Жукова начнут благоустраивать уже в этом году.