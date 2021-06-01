Осужденные в орловских колониях записали аудиокниги для детей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

Осужденные колоний в Орловской области записали аудиокниги для своих детей и внуков. Сказки в исполнении находящихся в неволе родственников передадут маленьким адресатам на свободу.

Акцию приурочили ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня. При этом участие в ней приняли не только те осужденные, у которых есть малыши. Некоторые записали аудиообращение к своим уже взрослым детям, внукам.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

Арестанты - как мужчины так и женщины - прочитали сказки в студиях кабельного телевидения. Это и русские народные произведения, и Андерсен, Булычев, Волков.

- Помимо сказок осужденные записали стихотворения собственного сочинения, пожелания и напутствия своим детям, признались, что очень любят их, скучают и с нетерпением ждут с ними встречи, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.