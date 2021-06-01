«Кванториум» в гимназии №19 Орла оборудуют цифровыми лабораториями

«Кванториум» в гимназии №19 города Орла оборудуют цифровыми лабораториями Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский технопарк «Кванториум» на базе гимназии №19 имени Героя Советского Союза Меркулова в 2021 году оборудуют цифровыми лабораториями. С их помощью школьники смогут заниматься естественнонаучными, математическими дисциплинами и информатикой.

В настоящее время идут торги на закупку 15 цифровых микроскопов, 8 наборов по роботехнике, 5 многофункциональных станций для механической обработки и прототипирования, станков лазерной резки, фрезерного станка с программным управлением и цифровых лабораторий для занятий по физике, химии, физиологии.

- Работа с закупленным оборудованием будет осуществляться не только на уроках, но и в рамках мероприятий дополнительного образования. Сейчас на базе гимназии активно функционирует цифровая образовательная среда. Педагоги вместе со школьниками осваивают новые компьютеры и интерактивные панели, - сообщает Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.