В Орле экс-сотрудник полиции пойдет под суд за торговлю оружием времен ВОВ Фото: Архив "КП"

В Орле на скамье подсудимых в скором времени окажется бывший старший эксперт регионального УМВД. Экс-сотруднику полиции инкриминируют незаконный сбыт холодного оружия - штык-ножа времен Великой Отечественной войны к винтовкам системы Маузера.

Преступление выявили в конце декабря 2020 года сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Орлу. Они задержали мужчину при попытке продать штык-нож. Как выяснилось, полицейский продавал холодное оружие через рекламный сайт за 17 тысяч рублей.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В пресс-службе регионального УМВД «Комсомольской правде-Орел» пояснили, что по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и в случае подтверждения его вины, он понесет законное наказание.