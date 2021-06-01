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Общество1 июня 2021 13:53

Андрей Клычков сделает прививку от коронавируса после командировки в Санкт-Петербург

Губернатор Орловской области признался, что не смог вакцинироваться в начале мая
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Андрей Клычков сделает прививку от коронавируса после командировки

Андрей Клычков сделает прививку от коронавируса после командировки

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатору Орловской области Андрею Клычкову пришлось отложить вакцинацию от коронавируса. По словам главы региона, но записался на прививку на 3 мая, но заболел.

Накануне, 31 мая, Андрей Клычков, вышел в прямой эфир в соцсетях перед отправкой в Санкт-Петербург. Губернатор поделился впечатлениями от соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в Москве и северной столице.

- Много людей и в Москве, и Питере находятся без масок. Но при этом мы видим увеличение количества заболевших в целом по стране. В нашем регионе заболевают по 48-50 человек в сутки, но эта статистика может быстро измениться, - рассказал Андрей Клычков.

Глава региона пояснил, что обязательно сделает прививку сразу после возвращения из командировки.