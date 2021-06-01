В детских летних лагерях Орловской области стартовала первая смена

Сезон летнего отдыха начался! Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области начался сезон летнего детского отдыха. Ребят принимают пришкольные, загородные лагеря и санатории.

В 2021 году летом занятия найдут для 80 тысяч детей. Мальчишек и девчонок ждет не только отдых за городом, но и экскурсии, походы и другое. Об этом рассказала сегодня, 1 июня, Татьяна Крымова, руководитель областного департамента образования. Большая часть детских лагерей на Орловщине функционирует при школах - 270, они работают в дневном формате. Также принимают на отдых маленьких и юных орловцев 9 загородных лагерей и 1 санаторий. Все они прошли проверку перед стартом сезона и приняты комиссией.

Самые популярные места отдыха уже приняли первую смену или примут в ближайшее время. 29 мая порядка 250 детей заехали в "Орловчанку", 31 мая 150 ребят приехали в "Ветерок", а сегодня ребятню примут лагеря "Лесная поляна" и "Солнечный". В скором времени, также, двери распахнут "Юбилейный", "Дружба" и "Космос". Лагерь "Мечта" заработает в июле из-за его близости к водоему.

Татьяна Крымова отметила, что все лагеря работают с учетом эпидемиологической ситуации.