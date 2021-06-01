Коронавирус в Орловской области на 1 июня 2021: общее число смертей достигло 665

Коронавирус в Орловской области на 1 июня 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 июня 2021, в Орловской области подтвердилась смерть еще одного пациента с диагностированным коронавирусом. Пандемия унесла жизнь 665 человек. Информацию о ситуации с заболеванием в регионе опубликовал федеральный оперштаб.

По данным на первый день лета, заражение коронавирусом выявили у 45 жителей Орловской области. Всего за весь период пандемии заболели 35 705 человек.

Вылечиться от коронавируса смогли 33 931 человек. Накануне из больниц и из под домашнего наблюдения выписались 42 человека.