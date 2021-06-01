В Орле заработали 44 пришкольных лагеря Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 1 июня, в Орле заработали 44 пришкольных лагеря. Ребята будут отдыхать одну смену, которая продлится 21 день.

В течение трех недель для школьников будут проводить мастер-классы, соревнования, концерты и игры. В каждом пришкольном лагере своя индивидуальная культурно-досуговая программа.

- За три недели отдохнуть смогут 6 тысяч 125 детей. Питание в пришкольных лагерях – трехразовое: завтрак, обед и полдник, - рассказала «КП» в пресс-службе администрации Орла.