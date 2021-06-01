В суд ушло дело о краже зерна на миллионы рублей с "Орловской хлебной базы"

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В суд ушло дело о краже зерна с "Орловской хлебной базы №36" на многие миллионы рублей. Ущерб достиг 295 миллионов.

Дело преступной группы расследовал региональный следком, оно квалифицировалось по 4 части статьи 160 УК РФ: растрата в особо крупном размере. Орудовали обвиняемые несколько лет, с января 2016 по ноябрь 2018 года. Все это время с элеватора огромными партиями вывозилось зерно. Кому его передавали следствию установить не удалось. Известно, что ячменя и пшеницы за эти годы удалось похитить больше 34 тысяч тонн, ущерб насчитывает миллионы. Пострадали от преступных действий сразу несколько организаций, которые хранили свой продукт на "Орловской хлебной базе №36".

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По версии следствия, с делом о многомиллионной растрате связан бывший руководитель регионального Управления по экономической безопасности УМВД Федор Козин.