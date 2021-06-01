До 14 июня жители нескольких улиц Орла остались без горячей воды

До середины июня жители домов по нескольким остались без горячей воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле до середины июня жители домов по нескольким улицам Заводского и Советского районов остались без горячей воды. Подача приостановлена до 14 числа, публикуем список адресов, попавших в зону временного перебоя с ресурсом.

Отключения коснулось абонентов, получающих теплую воду от котельных, расположенных по следующим адресам: улица Карачевская, 29а и Карачевская 41 б, улица Федотовой, 12, переулок Бетонный, 4а, переулок Пищевой, 9а, а также Наугорское шоссе, 13.

В пресс-службе администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Газпром теплоэнерго" сообщили, что горячую воду не будут подавать из-за плановых работ на указанных котельных.