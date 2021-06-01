Под Орлом в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины

Жилой дом сгорел, на пепелище обнаружено тело мужчины Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области в сгоревшем доме обнаружено тело 39-летнего мужчины. ЧП случилось в Свердловском районе в ночь на 1 июня.

Пожар разгорелся в поселке Морозовский. В службу спасения сигнал о полыхающем жилище поступил примерно в половине четвертого, на место прибыли пожарные. К тому моменту дом горел изнутри, рухнула кровля. Огонь потушили, но спасти само строение не удалось. А на пепелище было обнаружено тело мужчины.

- Пожарными спасен рядом стоящий жилой дом, гараж с автомобилем внутри и 2 автомобиля, находящиеся во дворе дома. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.