В Орле издадут восемь художественных книг за счет областного бюджета Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 31 мая, на аппаратном совещании в администрации Орловской области стало известно об издании восьми художественных книг современных орловских писателей за счет областного бюджета. На выпуск 2800 экземпляров выделят 650 тысяч рублей.

Об этом сообщила начальник регионального Управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева. Она пояснила, что выпуск книг пройдет в рамках госпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской области».

- В настоящее время уже изданы 53 художественные книги орловских писателей. Совокупный тираж составляет 33685 экземпляров. Авторы книг удостоены 29 престижных международных, всероссийских и региональных премий. Всего с 2011 по 2020 годы общий объем финансирования издания социально значимой литературы в регионе составил более 6 млн рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.