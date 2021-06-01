Трое орловцев-охотников могут попасть под статью за убийство косули Фото: Архив "КП"

В городе Мценске ночью 25 мая с поличным попались трое местных жителей, разделывавших тушу косули. Незаконно добытое животное браконьеры делили в гаражно-строительном кооперативе «Караулова гора».

На месте происшествия нашли части туши еще одной косули и нарезное охотничье оружие. Теперь в отношении амчан решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- В правоохранительные органы Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области направлены соответствующие заявления о привлечении виновных к ответственности. По указанным фактам ведутся проверки, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Кроме того, случай незаконной охоты были зафиксированы в Дмитровском районе. Здесь браконьеры убили двух самок кабана.

- Общая сумма ущерба, причиненного объектам животного мира, составила более 600 тысяч рублей, - поясняет пресс-служба регионального Правительства.