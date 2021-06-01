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Общество1 июня 2021 9:19

В пешеходной галерее Красного моста в Орле массово разбили светильники

Неизвестные вандалы орудовали ночью 1 июня
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В пешеходной галерее Красного моста массово разбили светильники

В пешеходной галерее Красного моста массово разбили светильники

Фото: Наталья Меркулова

Сегодня утром, 1 июня, спешащие по делам орловцам пришлось обходить на Красном мосту дорожки из битого стекла. В пешеходной галерее моста массово разбили и выдернули установленные здесь светильники.

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Фото: Наталья Меркулова

По всей видимости, неизвестные вандалы орудовали ночью. Под раздачу попало около восьми светильников. Часть из них остались болтаться на шнурах вдоль забора, отделяющего пешеходного перехода от стройки, часть оказалась на асфальте.

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Фото: Наталья Меркулова

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла, городские власти уже в курсе произошедшего.

Реконструкция Красного моста в Орле