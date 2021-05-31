В Орловской области стартует онлайн-фестиваль «Русская классика» Фото: Архив "КП"

Со вторника, 1 июня, в Орловской области стартует первый онлайн-фестиваль «Русская классика». Заядлых театралов готовятся удивлять театры семи городов России – Орла, Владимира, Санкт-Петербург, Кинешмы, Оренбурга, Архангельска, Калуги и Дмитровска (Московская область).

Орловский драматический театр им. Тургенева представит в онлайн-формате постановку «Первая любовь», театр «Русский стиль» им. Бахтина – спектакль «Кроткая», театр «Свободное пространство» - спектакль «Женитьба», а театр кукол – поставит на сцене «Вия».

Гости фестиваля подарят орловским зрителям не менее знаменитые классические произведения, такие как «Анна Каренина», «Ревизор», «Капитанская дочка», «Снегурочка» и другие.

Продлится фестиваль до 7 июня включительно. Посмотреть спектакли можно будет в группе ОГАТ им. И. С. Тургенева в соцсетях.

- Фестиваль организован ОГАТ им. Тургенева. Почетным гостем фестиваля станет Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера (Абхазия, г. Сухум) со спектаклем «Хаджи-Мурат». Еще один гость фестиваля - театр «Монплезир» (г. Санкт-Петербург) со спектаклем «Мой первый друг», - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Афиша онлайн-фестиваля «Русская классика» в Орле

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