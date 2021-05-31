В Орловской области госинспектора обвинили во взяточничестве Фото: Архив "КП"

В Орловской области закончилось расследование уголовного дела в отношении главного госинспектора отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям. Его обвиняют в мелком взяточничестве.

По данным следствия, госинспектор лично получил 10 тысяч рублей от директора ООО «Теплосеть» за не составление протокола об административном правонарушении по статье «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей».

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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