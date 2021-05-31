В 2022 году по нацпроекту отремонтируют почти 100 километров орловских дорог

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В будущем году на Орловщине продолжится ремонт дорожного полотна по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2022 году в рамках БКАД в порядок приведут около 100 километров покрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что 12 объектов запланировано к ремонту "Орелгосзаказчиком" и еще 7 - областной администрацией. Всего 98,7 километров полотна. Контракты на ремонт заключают уже сейчас.

- Завершить контрактацию всех объектов 2022 года планируется в июле 2021 года, - пояснили в пресс-службе правительства Орловского области.

В 2021 году в рамках БКАД в порядок приведут 33 участка дорог общей протяженностью 102 километра.