Орловские спасатели приглашают детей на эстафету и флешмоб 1 июня Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские спасатели приглашают детей и их родителей на акцию «Мои безопасные каникулы». Ребят ждет большая развлекательная и познавательная программа.

Найти занятие по душе сможет каждый. Вместо с сотрудниками МЧС Орловской области дети смогут принять участие в танцевальном флешмоб-зарядке, порисовать на асфальте, побывать на тематических площадках и познакомиться со спасателями-кинологами.

Не обойдется акция и без эстафеты, примерки боевки пожарного и противогаза, а также традиционного показа техники и оборудования.

КОГДА? ГДЕ?

1 июня в 11.00

1-ая пожарно-спасательная часть города Орла (ул. Полесская, 59)

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