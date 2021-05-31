Орловские спасатели приглашают детей на эстафету и флешмоб 1 июня
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Орловские спасатели приглашают детей и их родителей на акцию «Мои безопасные каникулы». Ребят ждет большая развлекательная и познавательная программа.
Найти занятие по душе сможет каждый. Вместо с сотрудниками МЧС Орловской области дети смогут принять участие в танцевальном флешмоб-зарядке, порисовать на асфальте, побывать на тематических площадках и познакомиться со спасателями-кинологами.
Не обойдется акция и без эстафеты, примерки боевки пожарного и противогаза, а также традиционного показа техники и оборудования.
КОГДА? ГДЕ?
1 июня в 11.00
1-ая пожарно-спасательная часть города Орла (ул. Полесская, 59)
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