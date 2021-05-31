Орловчанка попала под статью за взятку для судебного пристава

Орловчанка попала под уголовную статью за взятку для судебного пристава Фото: Архив "КП"

Жительница Орла стала фигуранткой уголовного дела о мелком взяточничестве. Женщина пыталась решить свои проблемы с судебными приставами и снять ограничения на свою недвижимость.

Ситуация обернулась не в сторону орловчанки. Начальник одного из подразделений регионального УФССП России взятку не принял и доложил о случившемся. Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье 291.2 УК РФ.

- Женщина попыталась дать взятку за снятие ранее наложенного ограничения по запрету регистрационных действий на принадлежащий ей объект недвижимости, -сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Судебные приставы напоминают о своем «Телефоне доверия». В случае, если сотрудники ведомства нарушают закон, следуют позвонить по номеру 8 (4862) 72-52-83 (анонимно).