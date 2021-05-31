В Орловской области 27 писателей получают стипендию 10 тысяч рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области расширили число получателей стипендий в сфере культуры. На материальную поддержку теперь могут рассчитывать художники со званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» или «Заслуженный деятель искусств РСФСР», а также писатели, состоящие в профессиональных писательских организациях РФ.

В настоящее время стипендии получают 27 писателей (ежемесячно по 10 тысяч рублей), 16 художников (ежемесячно по 5 тысяч рублей) и 12 актеров театров (ежемесячно по 5 тысяч рублей).

- Стипендиальная поддержка ежегодно осуществляется за счет регионального бюджета. В связи с важностью данного направления ведется регулярная актуализация нормативно-правовых актов с учетом мнения участников и общественных организаций, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.