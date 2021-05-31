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Общество31 мая 2021 14:10

В орловскую колонию пытались передать бритву и щетку с сюрпризом

В бытовых предметах оказался спрятан мобильник и комплектующие к нему
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орловской области сотрудники колонии не пропустили в зону передачку с сюрпризом. Одному из осужденных близкие попытались передать щетку для одежды и бритву с интересной начинкой.

"Запрещенку" обнаружили в исправительной колонии №2, рассказывает пресс-служба регуправления ФСИН. В щетку для чистки вещей был спрятан мобильник, а в бритву запакованы комплектующие к нему. Свою незаконную посылку арестант не получил.

- 27 мая сотрудниками оперативного отдела и отела безопасности ИК-2 при досмотре передачи был обнаружен и изъят мобильный телефон и комплектующие к нему, - сообщили в ведомстве.