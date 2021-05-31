Дело орловца, задушившего собственную мать, передали в суд Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в расправе над родной матерью. По версии следствия, он задушил 78-летнюю женщину после словесной перебранки.

Трагедия произошла во Мценске в мае 2020 года. Пожилая мама страдала заболеванием опорно-двигательной системы и оказать сопротивление разъяренному сыну не смогла.

- Обвинительное заключение по уголовному делу по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) утверждено и направлено в Орловский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

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