Пушкинка в Орле получила современный логотип

Библиотека им. Пушкина в Орле получила современный логотип. Фото: https://vk.com/pushkinka57

В Орле продолжает преображение первая модельная библиотека, открывшаяся осенью 2021 года. Современное интеллектуальное пространство библиотеки им. Пушкина теперь получило новый логотип.

Новый логотип орловской Пушкинки

Выбирали символическое изображение для Пушкинки ее подписчики в соцсетях. Всего на суд зрителей были представлены 17 эскизов. Среди самых милых оказался образ котика в очках. Этот эскиз Анастасии Абессоновой получил приз зрительских симпатий.

Победителем же стал эскиз студентки третьего курса художественно-графического факультета ОГУ Анастасии Лосенковой.

Среди самых милых эскизов логотипа оказался образ котика в очках. Того самого, ученого.

- В основе логотипа-победителя лежит отрытая книга, на страницах которой изображены буквы «Б» и «П» – соответственно «библиотека» и «Пушкин». Здесь же и силуэт самого поэта. Внизу расположилось название «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина», - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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