В Орле до суда дошло дело пристава, подозреваемого в мошенничестве и служебном подлоге

В Орле до суда дошло дело судебного пристава, подозреваемого в мошенничестве Фото: Архив "КП"

В Орле до суда дошло дело судебного пристава, подозреваемого в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело расследовал региональный следком. За время следствия удалось установить, что пристав внес в базу вместо реквизитов счета организации, взыскивающей деньги с должника, реквизиты своего счета. Отданный долг в сумме 140 тысяч рублей капнул приставу на карту. Пресечь действия нечистого на руку сотрудника удалось сотрудникам службы собственной безопасности УФССП и ФСБ.

- Обвиняемый зарегистрировал официальные электронные документы об окончании исполнительных производств, указав, что "сумма по исполнительным производствам взыскана, требования исполнительного документа выполнены в полном объеме", тем самым незаконно окончил исполнительные производства, - пояснил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Свою вину пристав признал. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд.