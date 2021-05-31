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Происшествия31 мая 2021 12:38

В Мценске неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Авария произошла ночью 29 мая
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Мценске неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Мценске неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В субботу, 29 мая, в городе Мценск произошло ДТП с участием пешехода. Неизвестный водитель сбил на проселочной дороге 43-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.

Авария произошла в районе дома № 1 по улице Данкова около 12 часов ночи. Как сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области, в результате ДТП пешеход получил травмы.

Всего за прошедшие выходные на территории региона зарегистрировано 24 ДТП, среди которых две аварии с пострадавшими.

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