В Орле спасатели с алкотестерами ловили нетрезвых водителей лодок

Инспекторы МЧС провели рейд по Оке Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле инспекторы ГИМС устроили рейд с алкотестерами по Оке. В центре внимания сотрудников инспекции по маломерным судам оказались водители судов, которые могут быть за рулем лодок подшофе.

Во время рейда внимание проверяющих привлекло судно, опасно маневрировавшее по реке, близко подплывавшее к берегу. Водителя проверили, тот оказался трезв. Однако инспекторы провели с ним профилактическую беседу, объяснив, что не стоит забывать о правилах вождения судна вблизи общественных мест.

- В ходе профилактического рейда инспекторами ГИМС проверялось наличие на судах снаряжения для безопасного плавания, а у их владельцев – документы на право управления маломерным судном. Основная цель такого мероприятия – предотвращение гибели людей на воде, профилактика нарушений правил безопасного поведения на водных объектах, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.