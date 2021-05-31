Коронавирус в Орловской области на 31 мая 2021: умерли четыре человека, заболели 46

Коронавирус в Орловской области на 31 мая 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 31 мая 2021, стало известно о 46 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в регионе заболело уже 35 тысяч 660 человек.

В настоящее время на лечении находится 1111 житель Орловской области. Накануне из больниц выписались 43 человека. Всего же победить болезнь смогли 33 тысяч 889 пациентов.

В регионе продолжают фиксировать смертельные случаи, среди заболевших коронавирусом. Федеральный оперштаб подтвердил, что скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом. Всего за весь период пандемии умерли 664 орловца.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39