Орловцы продолжают жаловаться на «двойные» ценники в магазинах Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области продолжают жаловаться на «двойные» ценники в магазинах. Ситуация, когда на прилавке стоимость товара одна, а в чеке на кассе совсем другая, многих из них заставила обратиться в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства разъясняют, как действовать в подобном случае. Самое главное, переплачивать не нужно, если в торговом зале с уже указанным ценником.

- Ценник на товаре в торговом зале является публичным предложением (офертой). С 1 января 2021 года в силу вступили правила, по которым продавец обязан продать товар по цене, указанной на ценнике, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Орловской области.

Алгоритм действий в случае «двойного» ценника такой: нужно обратиться к администратору магазина, сообщить ему о ситуации и потребовать продать товар по цене, указанной на ценнике или вернуть разницу между ценой, указанной в чеке и ценнике на товар.

- При отказе продавца в удовлетворении претензии потребитель вправе обратиться в суд или в Управление Роспотребнадзора для привлечения организации к административной ответственности, - поясняют специалисты ведомства.

Напомним, в регионе работает «горячая линия» Роспотребнадзора по телефону 8 (4862) 41-52-52 и 8 (4862) 41-62-67. Также можно проконсультироваться в Едином консультационном центре по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).