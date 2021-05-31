Под Орлом несоблюдение дистанции обернулось тройным ДТП. Фото госавтоинспекции Орловской области

В субботу, 29 мая, в районе 333 километра трассы М 2 «Крым» произошло тройное ДТП. По информации Госавтоинспекции, ситуацию спровоцировало несоблюдение дистанции.

Авария произошла в 18:40 часов вечера. 64-летний водитель «Опель Астра» двигался из Орла в направлении Москвы. Он врезался в едущий впереди «Джип Гранд Чероки», а затем машина столкнулась с «Газ 3110».

- Водитель «Опеля» не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства в результате чего допустил столкновение. В результате ДТП 62-летняя пассажирка «Опеля» получила телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.