За участниками ЕГЭ-2021 в Орловской области следят 194 наблюдателя Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается экзаменационная кампания-2021. Выпускники девятых классов уже сдали обязательный ОГЭ по русскому языку и математике. На очереди первые ЕГЭ у одиннадцатиклассников.

Сегодня, 31 мая, выпускники сдают экзамен по литературе, географии и химии. За ходом ЕГЭ в этом году наблюдают 194 аккредитованных общественных наблюдателя. В обязанность входит посещение пунктов проведения экзаменов и регионального центра обработки информации.

- К общественному наблюдению традиционно в Орловской области привлекаются студенты, родительская общественность, представители общеобразовательных и общественных организаций, пенсионеры, домохозяйки, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

По отчетам общественных наблюдателей экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) прошли без нарушений.