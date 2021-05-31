Алко-кутеж закончился для жителя Орла кражей 50 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла очередное застолье закончилось уголовным делом. Местный житель устроил себе «отдых» и несколько дней распивал алкоголь в разных местах и с разными людьми. Результатом стала кража 50 тысяч рублей с его банковского счета.

Пропажу крупной суммы денег мужчина обнаружил не сразу, только спустя несколько дней. Заподозрив неладное, он отправился в полицию и написал заявление.

Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили, что к исчезновению денег причастен 49-летний знакомый потерпевшего. Он стащил у него из кармана банковскую карту, когда тот уснул после очередного застолья. Счет обчистил через мобильный банк, а смс-сообщения о списании денег стер.

- Часть денег подозреваемый перевел на свой счет, а остальное потратил по своему усмотрению. В настоящее время на него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.