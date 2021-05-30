Первая неделя лета-2021 в Орле не будет жаркой, ожидаются дожди

Первая неделя лета в Орле отметится дождями и прохладой Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области первая неделя лета-2021 не будет жаркой и отметится дождями. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 31 мая-4 июня.

Как передает Росгидрометцентр, последний весенний день, понедельник 31 мая, выдастся зябким: термометры покажут всего +7...+13. Небо будет затянуто тучами, осадков не ожидается. Ветер северный 5 м/с, давление 747 мм рт.ст.

Во вторник 1 июня чуть потеплее: от +6 ночью до +17 днем. Вновь пасмурно, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5 м/с, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

В среду 2 июня растеплится до +8 ночью и +21 днем. Облачно, небольшой дождь. Сильный ветер с северо-запада, давление 751 мм рт.ст.

В четверг 3 июня термометры покажут от +9 градусов в темное время суток до +21 днем. В город заглянет солнце, ожидается кратковременный дождь. Порывистый северо-западный вете не покинет город, давление поднимется до 752 мм рт.ст.

В пятницу 4 июня от +10 до +21 градуса на термометрах. Ветер сохранит направление, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, к первым летним выходным потеплеет.