В Орле поймали разбойника, напавшего прошлым летом на пенсионерку

В Орле полицейские поймали разбойника, напавшего прошлым летом на пенсионерку. Дожидаться суда рецидивист будет под стражей.

Жертвой разбойника стала 81-летняя орловчанка. Она дожидалась автобус на дачной остановке, там же оказался молодой мужчина. Между пенсионеркой и незнакомцем завязался разговор, а через какое-то время тот достал нож и потребовал у собеседницы снять золотую цепочку с подвеской. Напуганная орловчанка не стала сопротивляться, отдала ювелирное украшение мужчине. Тот скрылся, а пенсионерка пришла в полицию. По горячим следам оперативникам поймать разбойника не удалось, но через несколько месяцев они все же сумели его задержать.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские во взаимодействии с коллегами из УФСИН установили гражданина, совершившего разбой. Им оказался ранее судимый 32-летний орловец. Он сознался в совершенном преступлении. Похищенные золотые украшения злоумышленник сбыл в одном из ломбардов областного центра, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подозреваемого в нападении на пенсионерку задержали, сейчас он под стражей. Следствие продолжается.