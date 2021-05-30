Безработных орловцев поддержат психологически

В Орловской области безработным оказывают моральную поддержку. Только за то май с психологом встретилось около 400 неработающих орловец, а за год, в среднем, помощь специалисты оказывают тысяче человек.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области. Те жители региона, которые официально зарегистрированы как безработные, могут надеяться на помощь психолога - специалиста. Проходят как индивидуальные встречи, так и групповые тренинги. Ещё психолог может помочь составить резюме и подготовиться к собеседованию.

- Услугу может получить только человек, признанный в установленном порядке безработным. Предоставляется услуга в центрах занятости по месту жительства, - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Психологическая поддержка помогает, когда человек долго не может найти работу, чувствует себя не востребованным, меняет сферу деятельности.