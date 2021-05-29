Продажу крытого рынка в Орле проверят областная прокуратура

Итоги проверки Владислав Малкин обещал озвучить позднее. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: "КП" Архив

Прокуратура Орловской области проверяет приватизацию и продажу крытого рынка в региональном центре. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Владислав Малкин на заседании облсовета, 28 мая.

ООО "Крытый рынок" находится в собственности у области. Однако он не приносит доходов, потому власти решили продать его. По предварительной оценке прокуратуры, цена занижена.

- На контроле остается вопрос соблюдения законности при оценке объектов имущества Орловской области, которые одним из законопроектов предлагается включить в Прогнозный план приватизации государственного имущества Орловской области на 2021-2023 годы, в том числе 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Крытый рынок», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Владислав Малкин сообщил, что итоги проверки будут озвучены позже.