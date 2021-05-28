День пограничника отпраздновали в Орле

В Орле отметили День пограничника. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле отпраздновали День пограничника. 28 мая в областном центре ветераны службы, участники боевых действий и представители общественных организаций почтили память своих погибших товарищей и возложили цветы в памятных местах.

Память погибших почтили минутой молчания. Фото: пресс-служба администрации Орла

Гвоздики возложили к стеле "Орел - город воинской славы" на бульваре Победы. Тех, кто сложил голову при исполнении служебного долга, помянули минутой молчания. Цветы возложили и к памятнику Дзержинскому, стоявшему у истоков пограничной службы, сообщает пресс-служба администрации Орла.

День пограничника в России празднуется 28 мая. Фото: пресс-служба администрации Орла

ЗНАЙ!

День пограничника в России и некоторых странах СНГ отмечается ежегодно 28 мая. В Орле сегодня существует общественная организация "Пограничник", в состав которой входят ветераны пограничных войск.