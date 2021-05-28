На 11 лет за решетку отправится экс-полицейский из Орла за несколько преступлений

Уголовно дело суд рассмотрел в апелляции Фото: Архив "КП"

В Орле суд в апелляции рассмотрел уголовное дело бывшего полицейского. По решению Фемиды за сбыт наркотиков, превышение должностных полномочий и фальсификацию результатов работы он отправится за решетку на 11 лет.

На проблемы с законом экс-сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД нарвался, когда предложил своему знакомому, ранее осужденному за наркопреступление, сымитировать его задержание. При этом полицейский пообещал товарищу, что свободы его не лишат, а вот лишнее раскрытое преступление на карьере сотрудника УКОН скажется благотворно. Мужчины так и поступили, но приятель полицейского в итоге попал под уголовное дело по серьезной статье. Тогда он обратился в прокуратуру, СК и отдел собственной безопасности УМВД, где рассказал все об инсценировке преступления. Проверка обернулась уголовным делом для самого полицейского, теперь уже экс.

- Суд признал подсудимого виновным, а за потерпевшим признал право на удовлетворение иска о возмещении морального вреда. Приговор был обжалован в апелляции. Судебная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения, - рассказали в пресс-службе Орловского областного суда.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.