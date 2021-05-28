В орловском райцентре Дмитровске автоледи на "Ниссане" сбила ребенка

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области маленький пешеход очутился на больничной койке после ДТП. Ребенок попал под колеса автомобиля "Ниссан" в районном центре Дмитровске.

ДТП произошло около восьми вечера 27 мая. 33-летняя женщина ехала за рулем малолитражки "Ниссан Микра" по Социалистической улице. В этот момент, около дома №18, шестилетний ребенок решил перебежать проезжую часть дороги. Машина не успела вовремя затормозить.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в НКМЦ им. Круглой, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.