В ближайшие дни в Орле и области воцарится непогода

Непогода задержится в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в ближайшие дни будет царить непогода. В регионе ожидаются дожди с грозами, сильный ветер, а к воскресенью и похолодание.

По прогнозу регионального гидрометцентра, в субботу 29 мая в Орле и области облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами кратковременные, а в некоторых районах сильные. Ожидаются грозы и даже град. Ветер северный 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. В ночное время температура воздуха +10...+15 градусов, а днем +22...+27 градусов. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

В воскресенье 30 мая небо над Орловщиной будет затянуто тучами, небольшой дождь. Ночью +8...+12 градусов, днем ожидается не больше +18 градусов тепла. Ветер северный 6-11 м/с. Давление 743 мм рт.ст.

В региональном МЧС жителей Орловской области просят проявить бдительность в непогоду и соблюдать правила безопасности.