Орловских детей приглашают в Лабораторию безопасности и автогородок

Лаборатория безопасности ждет в гости юных орловцев и их родителей Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле юных участников дорожного движения и их родителей пригласили посетить Лабораторию безопасности. В день защиты детей, 1 июня, она будет ждать гостей в детском парке областного центра.

Экскурсию для маленьких гостей и их мам и пап проведут сотрудники ГИБДД, а также сотрудники Центра детского творчества.

- Используя возможности Лаборатории, каждый ребенок узнает много новой и полезной информации о безопасности дорожного движения, сможет применить полученные навыки в мобильном автогородке в условиях, приближенных к реальным, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

1 июня, 16.00

Детский парк г.Орла

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