В Орловской области за гибель подростка осудят инженера-энергетика

Удар током был такой силы, что шансов выжить у парня не было Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области до суда дошло дело инженера энергосетей, по вине которого погиб подросток. Летом 2020 года юноша 16-летний юноша схватился за оборванный высоковольтный провод, что стало смертельным для него. За время следствия удалось установить, что инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» мог предотвратить беду, но халатно отнесся к своим профессиональным обязанностям.

Трагическое ЧП случилось в прошлом июле в Покровском районе. В начале месяца от сильного ветра схлестнулись высоковольтные провода. Случилось замыкание, один провод перегорел и оборвался. Он так и болтался, пока через несколько дней случайный прохожий, местный юноша, не обнаружил провод и не взялся за него. Удар током был такой силы, что шансов выжить у парня не было.

- Обвиняемый, зная о том, что выявлены дефекты работы воздушной линии электропередачи, имел реальную возможность организовать проведение работ по устранению дефектов. Но он этого не сделал, допустив тем самым работу линии электропередачи в опасном режиме, - пояснил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело расследовалось по статье 238 УК РФ: выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека).

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в Покровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.