В детских садах Орла проходят выпускные

Фото: пресс-служба администрации Орла

В детских садах Орла и области проходят выпускные. Прощальные утренники в этом году проводятся с учетом ограничений по коронавирусу.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Для детей воспитатели устраивают праздники, малыши принимают участие в театрализованных представлениях. Будущим первоклассникам рассказывают о школе и о том, зачем нужна учеба.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Так, в детском саду №24 напутствие детям дал начальник педагог, начальник управления образования Сергей Шаров. Он пожелал всего наилучшего детям и поблагодарил за труд воспитателей и родителей малышей.