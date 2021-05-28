Под Орлом трактор переехал мужчину

Мужчина, попавший под трактор, госпитализирован Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области водителя трактор переехал своего водителя. Мужчина госпитализирован.

ДТП случилось в Болховском районе. Здесь, в деревне Герасимово, 35-летний местный житель вел сельскохозяйственные работы на тракторе Т-40. Он оставил сельхозтехнику без ручника, и та покатилась.

- Трактор начал самопроизвольное движение и допустил наезд на мужчину, который получил травмы, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошлые сутки на дорогах Орловской области в общей сложности полицейские зарегистрировали 13 ДТП, в 4 из них пострадали люди, в том числе 2 детей.