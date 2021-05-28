Орлу выделят 160 миллионов на внедрение интеллектуальных транспортных систем

Орлу выделят 160 миллионов на интеллектуальные транспортные системы Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орлу будет выделено 160 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных системы. Деньги на эту цель областному центру выделят в 2022 и 2023 годах, по 80 млн рублей в год.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Деньги город получит в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

По планам, благодаря "умным" транспортным системам процесс управления дорожным движением можно будет автоматизировать. Применяются такие системы в городах, где проживает больше 300 тысяч человек.