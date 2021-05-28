Орловские спасатели потренировались тушить пожар в детском лагере

Условный пожар потушили в детском лагере "Дружба" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области буквально на днях стартует сезон детского летнего отдыха, с 1 июня лагеря и санатории примут юных гостей. В преддверии каникул спасатели отработали действия при возникновении ЧП в лагере: потушили условный пожар.

Тренировка прошла в лагере "Дружба" Должанского района. По сценарию, огонь разгорелся из-за замыкания проводки в спальном корпусе, помещения быстро заполнил дым. На месте происшествия прибыли пожарные и дружина добровольцев.

- Была проведена разведка и спасение пострадавших. Затем подали стволы на тушение, и вскоре условный пожар локализовали и потушили, - рассказали об учениях "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время учений сотрудники МЧС, также, проверили состояние пожарной сигнализации, противопожарное водоснабжение лагеря, провели инструктаж с работниками.