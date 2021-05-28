В Ливнах маленький велосипедист врезался в "Ниву"

Ребенок на велосипеде врезался в "Ниву" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В орловском городе Ливны произошло ДТП с участием маленького велосипедиста. Мальчик врезался во внедорожник "Нива".

ДТП случилось 27 мая около шести часов вечера. Подробности озвучили в Госавтоинспекции.

- На перекрестке дорог улицы Пухова и улицы 9 Мая велосипедист 2015 года рождения допустил столкновение с автомобилем "Шевроле Нива под" под управлением водителя 29 лет, который двигался по улице 9 Мая со стороны Челпанова, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге ребенок получил травмы, но, к счастью, не тяжелые: он отпущен на домашнее лечение.