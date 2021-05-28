Орловский губернатор Андрей Клычков заработал в 2020 году 3,5 млн рублей

Андрей Клычков отчитался о доходах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков представил декларацию о доходах за 2020 год. согласно ей, в 2020-м глава региона заработал 3,5 миллиона рублей.

Если сверяться с декларацией за 2019 год, то видно, что за год доходы главы Орловщины увеличились на 400 тысяч рублей, годом ранее Клычков задекларировал 3,1 млн. Жена Андрея Клычкова Валерия задекларировала доход в сумме 45 тысяч рублей.

Что касается недвижимости и транспорта, то в собственности у самого Клычкова нет зарегистрированных на него квартиры или дома. В пользовании имеется служебное жилье на 386,6 квадратов. У Валерии Клычковой имеется четверть квартиры площадью 54,5 квадратных метра. Из автотранспорта в декларации указан автомобиль"Луаз" и два мотоцикла - "Ducati Monster" и "Honda Rune".